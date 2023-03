Published: Just Now Updated: Just Now

பழுது நீக்க கொடுக்கப்பட்ட 347 கிராம் தங்க நகைகள்; அடகு வைத்த கடை ஊழியர் - போலீஸில் சிக்கியது எப்படி?

சென்னையில் பழுது நீக்க கொடுக்கப்பட்ட தங்க நகைகளை, அடகு வைத்த கடை ஊழியர் ஒருவர் உட்பட இருவரை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்

