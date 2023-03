Published: Just Now Updated: Just Now

கரூர்: 3 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை! - கைதுசெய்யப்பட்ட வழக்கறிஞர்!

குளித்தலை அருகே உள்ள கிராமத்தில், மூன்று வய்து சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லைக் கொடுத்ததாக எழுந்த புகாரின்பேரில், வழக்கறிஞர் ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News குளித்தலை ( நா.ராஜமுருகன் )