சென்னை: மனைவியைக் கொலைசெய்தவர் சாமியாராக வேஷம்... 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சிக்கியது எப்படி?

மனைவியைக் கொலைசெய்த கணவர் போலீஸாரிடமிருந்து தப்பிக்க சாமியாராக மாறியவர், மகன்களுக்கு கூகுள் பே மூலம் பணம் அனுப்பியபோது கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

