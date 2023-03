Published: 19 Mar 2023 9 AM Updated: 19 Mar 2023 9 AM

நாமக்கல்: பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட 15 வயது சிறுமி! - போக்சோவில் கூலித்தொழிலாளி கைது

சிறுமியை மிரட்டிப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நபரை, போலீஸார் போக்சோவில் கைதுசெய்தனர்.

News கைது ( சித்திரிப்புப் படம் )