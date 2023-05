Published: 31 May 2023 3 PM Updated: 31 May 2023 3 PM

வீட்டில் வைத்தே போலி பாஸ்போர்ட், விசா தயாரிப்பு; சிறைக்குச் சென்றும் திருந்தாத மோசடி மன்னன்!

சென்னையில் வீட்டிலேயே பாஸ்போர்ட்டுகள், விசாக்களைப் போலியாகத் தயாரித்த குற்றச்சாட்டில் மோசடி மன்னன் ஒருவனையும், அவனுடைய கூட்டாளிகளையும் போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கிறார்கள்.

News போலி பாஸ்போர்ட், விசா - மோசடி மன்னன்