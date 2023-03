Published: 22 Mar 2023 9 AM Updated: 22 Mar 2023 9 AM

ராமநாதபுரம்: பார்சல் கட்ட தாமதம்; ஹோட்டல் உரிமையாளர் விரலைக் கடித்துத் துப்பிய வாடிக்கையாளர் கைது!

சாப்பாடு பார்சல் கட்ட தாமதமானதால், உணவக உரிமையாளரின் விரலைக் கடித்துத் துப்பிய வாடிக்கையாளரை போலீஸார் கைதுசெய்து விசாரணை நடத்திவருகின்றனர்.

News கைதுசெய்யப்பட்ட வழிவிட்டான்