போலி தங்கக் காசுகள்; கட்டுக்கட்டாக டம்மி ரூபாய் நோட்டுகள் - ரூ.2,000 நோட்டு மோசடியில் சிக்கிய நபர்!

2,000 ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றிக் கொடுத்தால், கூடுதலாகப் பணம் தருவதாகக் கூறி நூதன முறையில் மோசடி செய்த நபரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

