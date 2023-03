Published: 29 Mar 2023 10 AM Updated: 29 Mar 2023 10 AM

மதுரை: திருமணம் மீறிய உறவு; இளைஞரைக் கொலைசெய்து குழி தோண்டிப் புதைத்த கணவர் - சிக்கியது எப்படி?

மனைவியுடன் திருமணம் மீறிய உறவில் இருந்த இளைஞரைக் கொலைசெய்து புதைத்துவிட்டு, நடமாடிவந்த கணவரும், அவருக்கு உதவியவர்களும் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

