தங்க நகைப் பையை வீசி பேருந்தில் இடம்பிடித்த நபர்! - கண நேரத்தில் பறிபோன 30 சவரன் - என்ன நடந்தது?

சென்னை கோயம்பேட்டில் டிரைவரிடமிருந்து திருடப்பட்ட 30.5 சவரன் தங்க நகைகள் மீட்கப்பட்டிருக்கின்றன.

News தங்க நகைகள்