Published: 01 Aug 2023 11 AM Updated: 01 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சேலம்: லாரியில் கடத்திவரப்பட்ட ஒரு டன் மதிப்பிலான சந்தனக்கட்டைகள்... மடக்கிப் பிடித்த போலீஸார்!

லாரியில் கடத்திவரப்பட்ட ஒரு டன் மதிப்பிலான சந்தனக்கட்டைகளை போலீஸார் மடக்கிப் பிடித்தனர்.

News சந்தனக்கட்டைகள் ( (கோப்புப் படம்) )