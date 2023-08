Published: Just Now Updated: Just Now

Telegram Task Scam: ரூ.66 லட்சத்தை இழந்த சென்னை ஐடி ஊழியர்; கைதான உ.பி கல்லூரி மாணவர்- பின்னணி என்ன?

சென்னையைச் சேர்ந்த ஐ.டி நிறுவன ஊழியரிடம் வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவன், 66 லட்சம் ரூபாயை டெலிகிராம் டாஸ்க் மூலம் ஏமாற்றிய வழக்கில் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறான்.

