Published: 27 Mar 2023 11 AM Updated: 27 Mar 2023 11 AM

Published: Yesterday at 11 AM Updated: Yesterday at 11 AM

திருப்பூர்: மருத்துவமனையில் கடத்தப்பட்ட பச்சிளம் குழந்தை; போலீஸில் பெண் சிக்கியது எப்படி?

திருப்பூரில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிறந்த பச்சிளம் குழந்தை கடத்தப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News குழந்தை மீட்பு