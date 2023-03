Published: Just Now Updated: Just Now

`கண்டிப்பா செஞ்சிடலாம்' - அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக ஒரு கோடி ரூபாய் மோசடி; இளைஞர் சிக்கியது எப்படி?

அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக, பலரிடம் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு மோசடி செய்த இளைஞரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News கைதான இளைஞர்