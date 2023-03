Published: Just Now Updated: Just Now

நூதன முறையில் கார் கண்ணாடியை உடைத்துக் கைவரிசை; யார் இந்த திருச்சி ராம்ஜி நகர் கொள்ளையர்கள்?

சென்னையில் நிறுத்தப்படும் கார்களின் கண்ணாடிகளை உடைத்து லேப்டாப் உள்ளிட்ட பொருள்களைத் திருடிய, திருச்சி ராம்ஜி நகரைச் சேர்ந்த கொள்ளையனை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கிறார்கள்.

News கொள்ளை