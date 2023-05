Published: 02 May 2023 6 PM Updated: 02 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

குமரி: பெண்ணைக் கடித்துக் கொலைசெய்த இளைஞர்! - கஞ்சா விற்பனையில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமா?

இளம்பெண் கொலை வழக்கில் போலீஸார் வடமாநில இளைஞரைக் கைதுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

News கொலை வழக்கில் கைதான டெபுராய்

