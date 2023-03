Published: Just Now Updated: Just Now

டிரைவர் ஹோட்டலுக்குச் சென்று வருவதற்குள் கன்டெய்னர் லாரி திருட்டு; `பலே' இளைஞரைக் கைதுசெய்த போலீஸ்

டிரைவர் கன்டெய்னர் லாரியை நிறுத்திவிட்டு சாப்பிட்டு வருவதற்குள், அதை திருடிய இளைஞரை போலீஸார் மடக்கிப் பிடித்தனர்.

News கைது