Published: 24 Feb 2023 7 AM Updated: 24 Feb 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

விருதுநகர்: மது அருந்த ஆசைப்பட்டு போலீஸில் சிக்கிய சிலை திருடன்! - என்ன நடந்தது?

வத்திராயிருப்பு அருகே மது குடிக்க ஆசைப்பட்டு காரைக்கால் அம்மையாரின் வெண்கல சிலையை திருடிய நபர் போலீஸிடம் வசமாக சிக்கினார்.

