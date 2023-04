Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை: கூலியைப் பிரிப்பதில் தகராறு; தொழிலாளியைக் கொலைசெய்ய முயன்ற இளைஞர் கைது!

சென்னை, கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் கூலியைப் பிரிப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் தொழிலாளியைக் கொலைசெய்ய முயன்றவரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

