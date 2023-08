Published: 03 Aug 2023 10 AM Updated: 03 Aug 2023 10 AM

மருத்துவ சீட் வாங்கித் தருவதாக டெய்லரிடம் ரூ.8.25 லட்சம் மோசடி - இளைஞர் சிக்கியது எப்படி?

ஈரோட்டில், மருத்துவ சீட் வாங்கித் தருவதாக டெய்லரிடம் ரூ.8.25 லட்சம் மோசடி செய்த இளைஞரை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

News சந்திரமோகன்