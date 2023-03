Published: Just Now Updated: Just Now

பூட்டை உடைக்காமல் 35 சவரன் திருட்டு; உறவினர் வீட்டில் கைவரிசை காட்டிய இளைஞர் சிக்கியது எப்படி?

சென்னையில் பூட்டை உடைக்காமல் உறவினர் வீட்டில் 35 சவரன் திருடிய வழக்கில் இளைஞர் ஒருவர் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

News திருட்டு வழக்கில் மீட்கப்பட்ட நகைகள்