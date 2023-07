Published: 11 Jul 2023 11 AM Updated: 11 Jul 2023 11 AM

திருப்பூர்: மதுபோதையில் தகராறு; தந்தை அடித்துக் கொலை... மகன் உட்பட இருவர் சிக்கியது எப்படி?

திருப்பூரில் குடிபோதையில் தகராறு செய்த தந்தையை, அடித்துக் கொன்ற மகன் உட்பட இரண்டு பேர் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.

