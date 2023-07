Published: 26 Jul 2023 10 AM Updated: 26 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

நேரில் நண்பன், இன்ஸ்டாகிராமில் வில்லன்... ஆசிரியைக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த மார்ஃபிங் போட்டோ!

இன்ஸ்டாகிராமில், ஆசிரியையின் புகைப்படத்தை ஆபாசமாகச் சித்திரித்து, அவருக்கே அனுப்பிய இளைஞரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News சித்திரிப்புப் படம்