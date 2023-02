Published: 23 Feb 2023 11 AM Updated: 23 Feb 2023 11 AM

ராமநாதபுரம்: `இதற்காகத்தான் ரூ.1.88 கோடி கையாடல் செய்தேன்’ - கைதான கருவூல கணக்கர் பரபர வாக்குமூலம்

ராமநாதபுரம் மாவட்ட கருவூல அலுவலகத்தில் கணக்கராக பணிபுரிந்த முனியசாமி அரசுப் பணத்தை கையாடல் செய்துவிட்டு தலைமறைவாக இருந்த நிலையில், தற்போது கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

