அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி குறித்து அவதூறு; கைதுசெய்யப்பட்ட அண்ணாமலை `வார் ரூம்' நிர்வாகியின் பின்னணி?

பா.ஜ.க தொழில்துறை பிரிவு மாநில துணைத் தலைவரும், அண்ணாமலை வார் ரூமில் முக்கிய பிரமுகருமான செல்வக்குமார் கைதுசெய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

