சென்னை: விபத்தில் சிக்கிய மத்திய அரசு ஊழியர்; உதவி செய்வதுபோல நடித்து பணம் பறிக்க முயன்ற இளைஞர்கள்!

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் விபத்தில் சிக்கிய மத்திய அரசு ஊழியர் ஒருவருக்கு உதவி செய்வது போல நடித்து பணம் கேட்டு மிரட்டிய, நான்கு இளைஞர்களை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News கைது ( சித்திரிப்புப் படம் )