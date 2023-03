Published: Just Now Updated: Just Now

குடியாத்தம்: நிலத்தை அளக்க ரூ.15,000 லஞ்சம் - இடைத்தரகருடன் சர்வேயரை சிக்கவைத்த விவசாயி!

நிலத்தை அளவீடு செய்ய ரூ.15,000 லஞ்சம் வாங்கிய சர்வேயர், அவரின் இடைத்தரகரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீஸார் அதிரடியாக கைதுசெய்தனர்.

News சர்வேயர் விஜய்கிருஷ்ணா - இடைத்தரகர் கலைவாணன்