Published: 20 Mar 2023 10 AM Updated: 20 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

பெண்ணின் பாலியல் புகார்; பாதிரியார் பெனடிக்ட் ஆன்றோவை மடக்கிப் பிடித்த குமரி தனிப்படை!

நாகர்கோவில் நீதிமன்றத்தில் சரணடைவதற்காக நான்கு பாதிரியார்களுடன் பெனடிக்ட் ஆன்றோ காரில் வந்துகொண்டிருப்பதாகத் தனிப்படை போலீஸாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.

News பாதிரியார் பெனடிக்ட் ஆன்றோ