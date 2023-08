Published: Just Now Updated: Just Now

ரூ.16 லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை; ராஜஸ்தான் நபரிடம் கைவரிசை காட்டிய முகமூடி கும்பல்... சிக்கியது எப்படி?

திருப்பூர் மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நபரிடம் ரூபாய் 16 லட்சத்தைக் கொள்ளையடித்த கும்பலை, போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

