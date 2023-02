Published: Just Now Updated: Just Now

சுய உதவிக்குழுக்களின் கணக்குகளைப் புதுப்பிக்க ரூ.30,000 லஞ்சம்; பெண் சார்-பதிவாளர் உதவியாளருடன் கைது

லஞ்சம் வாங்கச் சொன்ன சார்-பதிவாளர் ராஜேஷ்வரியையும், அவரின் உதவியாளர் தமிழ்செல்வனையும் போலீஸார் கைதுசெய்தனர்

News சார்-பதிவாளர் ராஜேஷ்வரி