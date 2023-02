Published: Just Now Updated: Just Now

போலி கொரோனா மருந்து ஏற்றுமதி; ரூ.6 கோடி மோசடி செய்த சென்னை தம்பதி - போலீஸில் சிக்கியது எப்படி?

போலி கொரோனா மருந்து ஏற்றுமதி மோசடி செய்த புகாரின்பேரில், சென்னை தம்பதியை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

