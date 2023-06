Published: Just Now Updated: Just Now

திருச்சி: ரயில் தண்டவாளத்தில் லாரி டயர்கள் கிடந்த விவகாரம்; விசாரணையில் மூவர் சிக்கியது எப்படி?

12 நாள்களுக்குப் பிறகு ரயில் தண்டவாளத்தில் டயர்களை வைத்த நபர்களை ரயில்வே போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

News தண்டவாளத்தில் கிடந்த லாரி டயர்