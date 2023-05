Published: 22 May 2023 11 AM Updated: 22 May 2023 11 AM

ஆள் நடமாட்டமில்லாத ஏரிக்கரைப் பகுதி... ஆண் நண்பனுடன் சென்ற இளம்பெண்ணுக்குக் காத்திருந்த அதிர்ச்சி!