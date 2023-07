Published: Just Now Updated: Just Now

தூத்துக்குடி: மைத்துனரை கொலைசெய்த இளைஞர்; ஓராண்டுக்குப் பிறகு பழிக்குப் பழியாக கொலை - என்ன நடந்தது?

தூத்துக்குடியில் மைத்துனரை கொலைசெய்தவரை பழிக்குப்பழியாக அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலைசெய்த சம்பவம் பரபரப்பினை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News ஏரல் காவல் நிலையம்