Published: Just Now Updated: Just Now

குடியாத்தம்: சட்டவிரோத கும்பலுடன் லிங்க்; சிக்கிய பைக் திருடர்களின் `பகீர்' பின்னணி!

பைக்குகளைத் திருடி சட்டவிரோத கும்பலுக்கு விற்பனைச் செய்துவந்த, 2 பேரை கையும் களவுமாகப் பிடித்திருக்கிறது குடியாத்தம் போலீஸ்.

News கைதான ஞானவேல் - தரணி