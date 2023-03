Published: 21 Mar 2023 11 AM Updated: 21 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

மெரினா கடற்கரைக்கு காற்று வாங்கச் சென்ற உணவக ஊழியர் - கத்தி முனையில் மிரட்டி பணம் பறித்த கும்பல்!

சென்னை மெரினாவில் அதிகாலை நேரத்தில் காற்று வாங்கச் சென்ற தனியார் உணவக ஊழியரைத் தாக்கி செல்போன், தங்க மோதிரம், வெள்ளிக்கொடி, பணம் ஆகியவற்றை வழிப்பறி செய்தனர்.

News சென்னை மெரினா