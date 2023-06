Published: 21 Jun 2023 11 AM Updated: 21 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

கூடங்குளம்: இலங்கைக்குப் படகில் கடத்தப்பட்ட பீடி இலைகள்... இருவர் கைது; 11 பேர்மீது வழக்கு

இலங்கையில் பீடி இலைகளுக்கு கடும் கிராக்கி இருப்பதால், சிலர் அவற்றைப் படகில் கடத்திச் செல்வதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள்.

News பீடி இலைகள் கடத்தலில் கைதானவர்கள்