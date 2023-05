Published: 31 May 2023 5 PM Updated: 31 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

ராமநாதபுரம் உட்பட தமிழகம் முழுவதும் தொடர் கைவரிசை: பிரபல கொள்ளையர்கள் சிக்கியது எப்படி?!

ராமநாதபுரம் உள்பட தமிழகம் முழுவதும் கைவரிசை காட்டி வந்த பிரபல கொள்ளையர்கள் ராமநாதபுரம் தனிப்படை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.

News பறிமுதல் செய்யப்பட்ட நகை, பணம்