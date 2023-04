Published: 09 Apr 2023 8 AM Updated: 09 Apr 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

2.3 டன் ரேஷன் அரிசி கடத்தல்; சிவகாசியில் லோடு வாகனத்துடன் போலீஸில் சிக்கிய இருவர் கைது!

சிவகாசியில் ரேஷன்‌அரிசி கடத்தலில் ஈடுபட்ட இரண்டு பேரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர். மேலும் தலைமறைவான மற்றொருவரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

News கடத்தல் வாகனம்