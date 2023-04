Published: 16 Apr 2023 11 AM Updated: 16 Apr 2023 11 AM

பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகளுக்கிடையில் மறைத்துக் கடத்தப்பட்ட 3,000 கிலோ குட்கா!- போலீஸில் சிக்கியது எப்படி?

சரக்கு வாகனத்தில் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகளுக்கிடையில் மறைத்துக் கடத்தப்பட்ட 3,000 கிலோ குட்காவை போலீஸார் பறிமுதல் செய்தனர்.

