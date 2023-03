Published: 30 Mar 2023 7 AM Updated: 30 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

தந்தையின் திருமணம் மீறிய உறவு? - போதையில் பிரச்னை செய்த மகன்கள்; அப்பாவி இளைஞர் குத்திக் கொலை!

மது போதையில் இளைஞரைக் கத்தியால் குத்திக் கொலைசெய்தவர்களை போலீஸார் கைதுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

News இளைஞர் குத்திக் கொலை