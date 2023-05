Published: 12 May 2023 8 PM Updated: 12 May 2023 8 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

கொடுமைப்படுத்திய கணவன்; முகமூடி அணிந்து மாமியாரின் காலை அடித்து உடைத்த மருமகள்!

மாமியாரின் பேச்சைக் கேட்டு கணவன் தன்னைக் கொடுமைப்படுத்துவதாக நினைத்து ஆத்திரமடைந்த மருமகள், முகமூடி அணிந்து ஆண் வேடமிட்டு, மாமியாரைத் தாக்கியிருக்கிறார்.

News மாமியார் காலை உடைத்த சுகன்யா