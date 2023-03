Published: Just Now Updated: Just Now

புதுமண வாழ்வில் புயலைக் கிளப்பிய `விக்' விவகாரம்; வாக்குவாதம்செய்த பெண்ணுக்கு, கணவனால் நேர்ந்த சோகம்

தாம்பரம் அருகே மனைவியைக் கொலைசெய்துவிட்டு தூக்குப் போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டதாக, நாடகமாடிய கணவன், அவரின் அம்மா ஆகியோரை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கிறார்கள்.

