Published: 08 May 2023 5 PM Updated: 08 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

நீலகிரி: கஞ்சா ரெய்டில் சிக்கிய வெடிபொருள்கள்... அதிர்ச்சியடைந்த போலீஸார்! - என்ன நடந்தது?

வீட்டில் கஞ்சா செடி வளர்ந்துவந்த இளைஞரை, போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News கஞ்சா