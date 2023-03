Published: 22 Mar 2023 10 AM Updated: 22 Mar 2023 10 AM

சேலம்: 80 வயது மூதாட்டிக்குப் பாலியல் தொந்தரவு: இளைஞர்களுக்குச் சாகும்வரை சிறைத் தண்டனை

மூதாட்டிக்குப் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த இரண்டு இளைஞர்களுக்குச் சாகும்வரை சிறைத் தண்டனை விதித்து சேலம் மகளிர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது.

News விக்னேஷ்