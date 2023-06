Published: 18 Jun 2023 10 AM Updated: 18 Jun 2023 10 AM

’பிரியாணி சாப்பிட்டு, படம் பார்க்க காசு இல்ல...’- மாணவியிடம் நகையைப் பறித்துச் சிக்கிய இளம்சிறார்கள்

தூத்துக்குடியில் போட்டித் தேர்வு பயிற்சி மையத்துக்குச் சென்றுவிட்டு ஊருக்குத் திரும்பிய மாணவியிடம் மூன்று சவரன் தங்கச்சங்கிலியைப் பறித்த இரண்டு இளம்சிறார்களை, போலீஸார் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் அடைத்தனர்.

News கோவில்பட்டி