Published: 18 May 2023 8 PM Updated: 18 May 2023 8 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

ஈரோடு: பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்றிருந்த தொழிலாளிமீது தாக்குதல் - திமுக பிரமுகர்மீது வழக்கு!

மது போதையில் தொழிலாளிமீது தாக்குதல் நடத்திய திமுக பிரமுகரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.