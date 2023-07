Published: 02 Jul 2023 10 AM Updated: 02 Jul 2023 10 AM

குழந்தைகள் திட்ட அலுவலர்மீது தாக்குதல்; திமுக நகர்மன்றத் தலைவரின் கணவர்மீது வழக்கு பதிவு!

குழந்தைகள் திட்ட அலுவலர்மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக திமுக நகர்மன்றத் தலைவரின் கணவர் மீது போலீஸார் வழக்கு பதிவுசெய்திருக்கின்றனர்.

