கலாஷேத்ரா விவகாரம்: உதவி பேராசிரியர்மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்கு! - தனிப்படை அமைத்து தேடும் போலீஸ்

கேரளாவைச் சேர்ந்த முன்னாள் மாணவி ஒருவர் அளித்த புகாரின்பேரில், உதவி பேராசிரியர் ஹரி பத்மன்மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவுசெய்திருக்கிறது காவல்துறை.

