குன்றத்தூர்: பூட்டிய வீட்டுக்குள் சடலமாகக் கிடந்த முதிய தம்பதி! - விசாரணையில் திணறும் போலீஸ

குன்றத்தூரில் பூட்டிய வீட்டுக்குள் முதிய தம்பதி சடலமாகக் கிடந்த வழக்கில், குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க முடியாமல் போலீஸார் திணறிவருகிறார்கள்.

மரணம் ( சித்திரிப்புப் படம் )