`அதிக வட்டி' தருவதாக ஆசையைத் தூண்டி ரூ.161 கோடியைச் சுருட்டிய சென்னை தம்பதி - நடந்தது என்ன?

சென்னையில் அதிக வட்டி தருவதாகச் சொல்லி 3,000 பேரிடம், 161 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த தம்பதியை போலீஸார் கைதுசெய்திருக்கிறார்கள்.

